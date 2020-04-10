Gevreklerinin 50’si ihtiyaç sahiplerine

İzmir Ödemiş'te, Atatürk Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde gevrek satan Semra Özer, her gün özenle naylona koyduğu gevrekleri ihtiyaç sahipleri için ayırarak ücretsiz veriyor. Bu zor dönemde, üzerine düşeni yaptığını ifade eden Özer, "Her gün aldığım gevreklerin 50'sini ihtiyaç sahiplerine ayırıyorum. Bu davranışımın örnek olması için attığım adımın diğer esnaflar tarafından da devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

SEVAL KONURALP