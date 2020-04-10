İstanbul’da bedava ama İzmir’de henüz yok

İstanbul'daki eczacılar, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya karar verdi. Salgın vakalarının en çok görüldüğü ikinci il olan İzmir'de ise böyle bir uygulama başlatılmaması dikkat çekti. Şu anda böyle bir uygulamalarının olmadığını söyleyen İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "Biz elimizdeki maskeleri ücretsiz veremeyiz. Çünkü bunları ücretli satmak için almıştık. Tanesi 3.40 liradan alan bile var. Bedava verirsek zarar ederiz" dedi.