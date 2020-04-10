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'deki bıçaklı dehşete yeni gelişme

İzmir'deki bıçaklı dehşete yeni gelişme

10.04.2020, 10:09

'in Buca ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı. B.Ö. mahkemedeki ifadesinde 'i bıçakladığını itiraf etti. İfadesinin ardından zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika.. İzmir'de Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Ö. (20) ile Burak Şahin (20), Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan tartışma sonucu B.Ö, Burak Şahin'i bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.Ö, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ö. mahkemedeki ifadesinde Burak Şahin'i bıçakladığını itiraf etti. İfadesinin ardından zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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