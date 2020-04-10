Minibüs hayatından ‘Evde Kalın’ çağrısı

İzmir'de kira ödememek için eve çevirdikleri minibüste yaşayan çift, herkese evde kalma çağrısı yaptı. İzmir'de boya ve dekorasyon ustası İsmail Kömürcü (52), dini nikahlı eşi Bircan Laçin (57) ile minibüste hayatını sürdürüyor. 3 yıldır sıcak bir yuva özlemi çektiklerini belirten İsmail Kömürcü, "Kirayı ödeyemedim. Yağlı boya ve dekorasyon ustasıyım. İşimiz bir gün var, bir gün yok. Bu yüzden minibüsü tercih ettim. Sobamızı da kurdum. Isınıyoruz, çayımızı demliyoruz ve yemeğimizi yapıyoruz. Burada izole durumdayız. Kimse evinden çıkmasın" dedi.