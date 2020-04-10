Parkta dehşet

İzmir'in Buca ilçesinde 20 yaşındaki genç, kız arkadaşının lise arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay önceki akşam Buca Ecevit parkı içinde yaşandı. 20 yaşındaki Burak Şahin, kız arkadaşı R.D'yi telefonla rahatsız eden kızın lise arkadaşları B.Ö. ve H.K. ile parkta buluşmak istedi. Buluşma yerine ağabeyi Veli Şahin'le gelen Burak Şahin ve kız arkadaşını rahatsız eden iki genç arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.Ö. cebinden çıkardığı bıçakla Burak Şahin'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Olayın ardından motosikletle kaçan iki genç yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL