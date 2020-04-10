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Haberler İzmir Sağlık personeline tatlı destek

Sağlık personeline tatlı destek

Sağlık personeline tatlı destek
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, korona virüs salgını sebebiyle yoğun tempoyla çalışan sağlık görevlilerine tatlı bir destek verdi. Dernek, Çeşme Devlet Hastanesi, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi, Sülbiye-Müslüm Barata Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Alaçatı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 300 sağlık personel için kolları sıvadı. Üyeler, onlar için hazırladıkları tatlıları steril şekilde paketleyerek personele teslim etti.

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