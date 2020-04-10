Sağlık personeline tatlı destek

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, korona virüs salgını sebebiyle yoğun tempoyla çalışan sağlık görevlilerine tatlı bir destek verdi. Dernek, Çeşme Devlet Hastanesi, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi, Sülbiye-Müslüm Barata Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Alaçatı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 300 sağlık personel için kolları sıvadı. Üyeler, onlar için hazırladıkları tatlıları steril şekilde paketleyerek personele teslim etti.