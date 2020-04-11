Aydın’da sevinç var

Aydın Devlet Hastanesi'nde de korona virüs tedavileri sonuç veren iki hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla uğurlandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve korona virüsü testleri pozitif çıkan iki hasta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan iki hasta, dün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin alkışlarla uğurladığı hastalar, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Bu arada Aydın Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ilde toplam 14 hastanın korona virüsünü yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.