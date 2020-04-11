İzmir'de elektrik kesintisi 11 Nisan Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 11 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesik? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olunan bugünlerde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 11 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları... İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 NİSAN CUMARTESİ ALİAĞA

11.04.2020 09:00 17:00 BAZTAŞ MAD.İNŞ.PETROL SAN.VE TİC.A.Ş, EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZ.MAD.PET.NAK.TURZ.İNŞ.TAH, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş., EGELİM LOJİSTİK NAKLİYAT PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİTİ CARET A.Ş, AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. VE CİVARLARI BERGAMA

11.04.2020 09:00 17:00 CEVAPLI MAHALLESİ VE CİVARLARI ÇİĞLİ

11.04.2020 09:00 12:00 ATAŞEHİR MAHALLESİ, YENİ HAVAALANI CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, 8250 SOKAK CİVAR İLE İBŞB BANLİYÖ DEPO, KSK SPOR TESİSLERİ, ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAŞEHİR GARAJI KINIK

11.04.2020 10:00 13:00 KARAKOVA VE CİVARLARI