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'de su kesintisi 11 Nisan Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 11 Nisan Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

11.04.2020, 09:29

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin oldukça önemli olduğu dönemde su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte merak edilenler...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin oldukça önemli olduğu bu dönemlerde su kesintileri özellikle takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÇEŞME YALI
11.04.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA CUMHURİYET
11.04.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
11.04.2020 saat 07:15 ile 08:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ
11.04.2020 saat 08:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

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