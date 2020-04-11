Köpeğinin tasmasına takılıp kafa üstü düştü

İzmir Buca’da evinin merdivenlerinden köpeğiyle indiği sırada epilepsi krizi geçirdiği öne sürülen 46 yaşındaki Erhan Olgunca, ayağı tasmaya takılarak başının üzerine düştü. Olgunca, kaldırıldığı hastanede öldü.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Erhan Olgunca oturduğu evin merdivenlerinden köpeği ile birlikte inerken düşerek beyin kanaması sonucu can verdi. Epilepsi rahatsızlığı olduğu belirtilen Erhan Olgunca'nın, aşağı inerken kriz geçirdiği sırada köpeğinin tasmasına takılıp düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Görünmez kaza dedirten olay, Buca'nın Şirinyer semti Akıncılar mahallesindeki evde önceki gün meydana geldi. İzmir Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm alıp satan üretici kardeşiyle birlikte çalışan 46 yaşındaki evli Erhan Olgunca, köpeğini dolaştırmak için dışarı çıkmak istedi.

KOMŞULARI GÖRDÜ

Olgunca oturduğu evin merdivenlerinden ineceği sırada iddiaya göre epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada köpeğinin tasmasındaki ipe ayakları takılan ve dengesini kaybeden Olgunca, merdivenlerden kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan ve komşuların durumu fark etmesi üzerine ambulans ile hastaneye kaldırılan genç iş insanı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Görünmez kaza sonrası hayatını kaybeden Olgunca'nın ölümü aile yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Olgunca'nın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Fatih ŞENDİL