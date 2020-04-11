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Kovid-19’u yenenler alkışlarla uğurlandı

Kovid-19’u yenenler alkışlarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.4.2020

ve ’da toplam 4 hasta, korona virüsüne karşı tedavi gördükleri hastanelerde savaşı kazanarak taburcu oldu. Evde karantina sürecini tamamlayacak olan hastaları, doktorları ve sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

İzmir'de korona virüsü (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Gaziemir'deki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi gören 75 yaşındaki Mecit Şengül ile 65 yaşındaki Ahmet Çankaya'nın son iki testinde negatif sonuç alındı. Şengül ve Çankaya'nın taburcu edilmesine karar verildi. Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Kazım YÖRÜKCE

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