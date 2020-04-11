Ne kuralları takıyorlar ne de maskeleri

İzmir’deki taksi, dolmuş, belediye otobüsü ve özel servis şoförleri, korona önlemlerine inat maske takmıyor, bazı restoranlar ise hala müşteri kabul ediyor. Tüm bunlar olurken emniyet güçleri de ortada görünmüyor

Aylardır tüm dünyanın burnundan getiren korona virüsü kabusu, İzmir'deki taksi, dolmuş, belediye otobüsü ve özel servis şoförlerinin pek de umurunda değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümet yetkililerinin Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri ve yasakları günlerce televizyon, gazete, internet ve radyolardan açıklamasına rağmen, hala sürücülerin umursamazca davranması, tek kelimeyle 'pes' dedirtti. İzmir'in yoğun noktalarında kamu hizmeti yapan ya da ticari araçlarda çalışan şoförlerin bazıları, araba içerisinde yolcu varken maske takmayarak durumun ciddiyetini hafife aldığını gösterdi.

YASAKLARI DELDİLER

Bunlara ilaveten restoran ve kafelere getirilen masa-sandalye yasaklarına hala daha uymayan işletmelerin olması da para hırsının salgın tehlikesinden daha ağır bastığını gözler önüne serdi. İzmir'in en merkezi yerlerinden Üçyol semtindeki bir dönercinin bu yasağı delerek masa ve sandalyelerini kaldırmayarak müşteri alması, ayrı bir cesaret örneği olarak objektifimize yansıdı.





Polis denetim yapmıyor mu?

Salgının yayılmasını azaltmak amacıyla hayata geçirilen kuralları hiçe sayan sürücüler ve gıda işletmecileri gayet cesurca ortalarda dolaşırken, bu kuralların uygulanmasını sağlayacak olan emniyet güçlerinin ise güpegündüz ortalarda olmaması, kamu güvenliğinin pek de önemsenmediğini açıkça ortaya koydu.

ERCAN AKGÜN