85 yaşında Kovid’i yendi

İzmirli Cemil Doğan Gencer (85), Kovid-19 ile mücadelesini kazandıktan sonra evinin önünde komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Cemil Doğan Gencer, "Hayatımda ilk kez hastanede yattım. Toplam 19 gün yoğun bakımda kaldım ve bu sürede bana çocuk gibi baktılar. Korona virüsü ben yendim, herkes kendisini korusun" dedi.



Cemil Doğan Gencer'in "Apartmanın babası" gibi herkesle ilgilendiğini belirten komşu Serpil Kaya, "Biz kendilerini çok seviyoruz. Geldiği için çok sevindik. Virüse yakalandığını duyunca dua ettik. Kudüs'ten döndükten sonra hiç dışarı çıkmadılar. Herkes mesafeyi koruyup hijyene dikkat etsin, bu da geçecek inşallah" diye konuştu.

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