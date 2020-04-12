AK Partili Kaya'dan Tunç Soyer'e sert tepki: Bu zor günlerde bile reklam peşindesiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kamu kaynaklarıyla alınan yardımların 'Tunç Soyer gönüllü ekibi' yazılı yelekli kişiler tarafından dağıtılmasına sert tepki gösterdi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert çıkışan Kaya, "Alan el veren eli görmeyecek dediniz,kamu kaynaklarıyla alınan ve resmi araçlarla taşınan yardımları vatandaşlarımıza böyle ulaştırdınız. Her sözünüzü icraatlarınızla kendiniz yalanlıyorsunuz.Her şeyiniz sahte, her işiniz samimiyetsiz. Bu zor günlerde bile reklam peşindesiniz." dedi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük bir tepki çekti. Dayanışma kampanyası adı altında 'Tunç Soyer gönüllü ekibi' yazılı yelekle dağıtılmasına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tepki gösterdi.

"HER İŞİNİZ SAMİMİYETSİZ"

AK Partili Kaya, "Alan el veren eli görmeyecek dediniz,kamu kaynaklarıyla alınan ve resmi araçlarla taşınan yardımları vatandaşlarımıza böyle ulaştırdınız. Her sözünüzü icraatlarınızla kendiniz yalanlıyorsunuz.Her şeyiniz sahte, her işiniz samimiyetsiz. Bu zor günlerde bile reklam peşindesiniz." dedi.

"KAMU KAYNAĞIYLA YAPTIĞINIZI UNUTMAYIN"

Kaya ayrıca, "Tunç Soyer adı, 153 yıllık İzmir Belediyesi'nden büyük değildir. Bu yardımları cebinizden değil, kamu kaynağıyla yaptığınızı unutmayın. Laf açılınca da bu işleri şov yapmadan, propaganda malzemesine dönüştürmeden, tevazuyla yaptığınızı iddia edersiniz. Görüyoruz samimiyetinizi!" ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca kendisine cevap veren CHP Milletvekili Atilla Sertel'e şöyle karşılık verdi: Cehalet yorumunu kamuoyuna bırakıyorum. Herkesin seviyesini insanlarımız takdir edecektir. Şimdi paylaştığım fotoğraflara dikkatle bakın. Belediye araçları, kamu kaynakları ve Tunç Soyer gönüllüleri. Bunu normal buluyorsanız size diyecek sözümüz yok. Böyle devam edin.

İşte tepki çeken o fotoğraflar;









