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’de yasağa uymayanlara 1.3 milyon lira ceza

İzmir’de yasağa uymayanlara 1.3 milyon lira ceza

12.04.2020, 17:14

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında yer alan ’de, yapılan denetimlerde ceza yağdı. Son 24 saatte toplam 738 kişiye hakkında yapılırken, toplam 1 milyon 300 bin TL para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 11 Nisan cumartesi saat 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında genelgede belirtilen ve izin belgeleri olan vatandaşlar dışındaki yasağı uymayanlar için polis ekipleri de kentin birçok noktasında önlemlerini sıklaştırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı süresinde yaptığı denetimlerde, yasa uymadığı belirlene 10 kişi hakkında idari işlem, 738 kişi hakkında da adli işlem yaptı. Bu işlemlerde toplam 1 milyon 300 bin TL idari para cezası kesildi. Yasağa büyük oranda uyulmasından dolayı İzmirli vatandaşlara göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz bu mücadelede halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam etsin" dedi.

DHA

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