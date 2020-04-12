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Haberler İzmir Kazada otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü

Kazada otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü

Kazada otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü
Giriş Tarihi: 12.4.2020
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, araçta sıkışan Tuğçe Yılmaz (33) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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