Kazada otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, araçta sıkışan Tuğçe Yılmaz (33) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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