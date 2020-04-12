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Haberler İzmir Kentler sessizliğe büründü

Kentler sessizliğe büründü

Kentler sessizliğe büründü
Giriş Tarihi: 12.4.2020

Yurt genelinde 31 ilde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yollar ve meydanlar boş kaldı. İzmir kent merkezinde tüm uyarılara rağmen günün belli saatlerinde görülen yoğunluk sona erdi. Vatandaşlar genel olarak yasağa uyarken, büfe ve marketler de açılmadı. Ege Bölgesi'nde de bazı yerlerde gece yarısına kadar süren alışverişin ardından tezgahların tamamen boşaldığı görüldü. Sadece çalışmak zorunda olanlar sokağa çıktı. İzmir İkiçeşmelik'te bir fırında çalışan Müzeyyen Şahin, "Biz dün akşam kapalıydık. Bu sabah açtık ve oldukça yoğun bir talep var. Evlere servis yapacağız" dedi. Meydanların da hayvanlara kaldığı görüldü.



■ ERCAN AKGÜN

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