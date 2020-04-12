Sokaklara koşanlar 14 gün evde kalsın

Türkiye'de 31 ilde başlatılan sokağa çıkma yasağı öncesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak marketlere akın edenlerin kendilerini mutlaka 14 gün karantinaya alması gerektiğini söyledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan bazı vatandaşlar, kent merkezlerindeki büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Evdeki ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen kimi vatandaşlar fırınlara akın edince, fırıncılar talebi karşılamakta zorlandı. Kimi ise, korona virüs tehlikesini unutarak acil olmayan ihtiyaçları için bile büfe ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Öte yandan bir çok şehir merkezinde trafikte de büyük yoğunluk oluştuğu görüldü.





İSTASYONLARA KOŞTULAR

İzmir'de uzun kuyrukların oluştuğu işyerlerinin önlerinde vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. Polisler yaptıkları anonslarda sokağa çıkma yasağında gıda malzemelerini alabileceklerini belirtti. İki saatlik sürede görülmemiş bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı yurt genelinde maske ve eldiven takmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da ihlal ederek adeta hayatlarını tehlikeye attı. Aydın sokaklarında hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların neden olduğu bir yoğunluk yaşandı. Toplu şekilde market, bakkal, büfe, şarküteri, manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar dükkanların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Manisa'da da fırın, bakkal ve marketlere akın eden çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Muğla'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için fırın ve marketlere yönelirken, bazı vatandaşlar ise akaryakıt istasyonları ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Maskesiz ve eldivensiz olarak alışverişe çıkan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından uyarıldı.



İZMİR/ Bazı vatandaşlar, sadece 2 günlük yasak öncesi hiç gerekli olmadığı halde sokağa çıkarak sağlıklarını hiçe saydı. Şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığı yaşanırken, emniyet güçleri sosyal mesafeyi korumakta zorlandı.



PAZARYERLERİ KURULDU

Yurdun bazı yerlerinde ise pazaryeri şaşkınlığı yaşandı. Yasağın duyurulmasından dakikalar sonra bazı pazaryerlerinde tezgahların açıldığı görüntülendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlar pazaryerlerinde alış veriş yaptı. Denizli'de de gece yarısı semt pazarları açıldı. Alışveriş için pazarlara giden vatandaşları polis temel gıda ürünlerine ulaşabileceklerini söyleyip güçlükle ikna ederek evlerine geri gönderdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan pazar yerine gece saatlerinde akın etti. Pazarcılar ise ellerindeki ürünleri hızla satma telaşına girdi.





'KAŞIKLA KAZANDIĞIMIZI DAĞITTIK'

Yasak öncesinde bazı sorumsuz vatandaşların sokağa çıkarak büyük bir bulaş riski oluşturduğunu söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Sağlık çalışanları ve devlet günlerdir titizlikle çalışıyordu. Sokaklarda yaşanan izdihamdan dolayı çok üzgünüm. 45-50 gündür devlet olarak çay kaşığıyla iyileşme sağlamak için seferber oluyoruz. Bazıları da kazan kepçesiyle bunu dağıttı. Çok yazık. Benim güzel ülkeme, güzel insanımıza bu yakışmadı. Demek ki 5-6 saat önce açıklansaydı marketler bile yağmalanacaktı" ifadelerini kullandı. Kara, sokağa çıkanların kendini 14 gün karantinaya almaları gerektiğini de ifade etti.

YASAK ERKEN DUYURULSAYDI DAHA BÜYÜK TELAŞ OLURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programına bağlanarak alınan sokağa çıkma yasağı kararını değerlendirdi. Yasağın devam etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Soylu, "Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Fırınlar açık. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Su açık. Sadece marketler açık değil. Sokağa çıkma yasağı duyurusu birkaç gün önce yapılsaydı daha büyük bir telaş olurdu" açıklamasını yaptı.

'EK TEDBİR ALINABİLİR'

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bir başka üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, yaşanan tehlikeye vurgu yaptı. Eğer toplumun alınan tedbirlere katılımı yeterli değilse, yönetim bununla ilgili karar verebilir, süreyi uzatabilir ya da bazı kısıtlamaları artırabilir. Yani bunların hepsi lokal olarak ilden ile de değişebilir. İl pandemi kurulları bu konuda yetkili. Kendi illerinde karar alıp kapsamı genişletebilirler" diye konuştu.



KAZIM YÖRÜKCE / MEHMET KAVAS / HÜSEYİN ÇALIŞKAN / MURAT YALÇIN / TUBA AYHAN / NADİR UYSAL / ÖMER DUR / SEVAL KONURALP / SEBAHATTİN ALP / SUAT SALGIN / CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU