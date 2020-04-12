Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca'nın paylaştığı rakamlara göre, son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 1.198 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Son 24 saatlik rakamlara göre, test sayısı 35.720 olurken hayatını kaybeden hasta sayısı 97 oldu.

"MÜCADELE HASTANEDE DEĞİL, EVDE KAZANILIR"

Baka Koca paylaşımında, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.

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