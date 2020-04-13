  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

13.04.2020, 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020,10:01

’in Tire ilçesinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, hoparlörden çalınan “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tüm yurtta sürerken, 2 günlük sokağa çıkma yasağının son akşamında İzmir'in Tire ilçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gündüz saatlerinde belediye ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla harekete geçen Tireliler, akşam saatlerinde ellerinde bayraklarla ailecek balkonlarda ve camlarda yerlerini aldı. Belediye ilan bürosundan yapılan anonsun ardından Tire'nin her yerinde vatandaşlar bayraklarıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğin önümüzdeki akşamlarda da devam edeceği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA