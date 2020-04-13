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Haberler İzmir EMD, gazetecilere sağlık paketi dağıttı

, gazetecilere sağlık paketi dağıttı

EMD, gazetecilere sağlık paketi dağıttı
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüsü salgınında kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla sahada görev yapan gazetecilere sağlık kiti dağıttı. İçinde tıbbi maske, koruyucu siperlik, dezenfektan ve kolonya bulunan paketler, İzmir'de görev yapan yaklaşık 150 gazeteciye ulaştırıldı. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Gazeteci arkadaşımızın sağlığını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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