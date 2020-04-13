İzmir ve Balıkesir’de can dostları aç kalmadı

İzmir ve Balıkesir'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız öncülüğünde kentin 30 ilçesinde sokaklara çıkan ekipler can dostlarını beslerken, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da polislerle meydanlardaki güvercinlere yem verdi.

ELLERİYLE BESLEDİ

Vali Ayyıldız'ın talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri, kaymakamlıklar, Hayvan Severler Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile kentin 30 ilçesindeki sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği öğrenildi. İlçelerdeki hayvanlar için de belli noktalara mamalar bırakıldığı kaydedildi. Balıkesir ve ilçelerinde sokak hayvanları, yabani güvercinler ve kaplumbağalar polis tarafından beslendi. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kent meydanında güvercinleri kendi eliyle besledi. Polislerle birlikte güvercinleri besleyen Onar, korona virüsü günlerinde sokaktaki hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, meydanlardaki güvercinlere yem verdi

POLİS ŞEFKATİ

Balıkesir Gömeç İlçe Emniyet Amirliği'ndeki polisler de kendi ceplerinden sokaktaki kedi-köpeklere kuru mama alıp dağıtarak örnek oldular. Bununla yetinmeyen memurlar, Gömeç Meydanı'nda normalde halkın ve esnafın beslediği güvercinlere de yem verdiler.

Valiliklerin kurduğu özel ekipler sokak hayvanlarını aç bırakmadı.

FATİH ŞENDİL/SUAT SALGIN