İzmir'de elektrik kesintisi 13 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BERGAMA

13.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI - KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI



BORNOVA

13.04.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI - IŞIKLAR MAHALLESİ, SALİH OMURTAK CADDESİ, 6034, 6051 SOKAKLAR VE CİVARI

