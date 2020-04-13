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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 13 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

13.04.2020, 09:35

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

BERGAMA
13.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI - KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI

BORNOVA
13.04.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI - IŞIKLAR MAHALLESİ, SALİH OMURTAK CADDESİ, 6034, 6051 SOKAKLAR VE CİVARI

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