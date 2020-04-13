Kız kavgasında elini kana buladı

İzmir Buca ilçesinde kız meselesi yüzünden tartıştığı 20 yaşındaki Burak Şahin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve polis tarafından yakalanan Bünyamin Önder tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suçunu soğukkanlılıkla itiraf eden Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOKAKTA BULUŞTULAR

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Buca'nın Yenigün mahal-lesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında liseden kız arkadaşları 19 yaşındaki R.D. yüzünden husu-met bulunan Bünyamin Önder (20) ile Burak Şahin (20) cep telefonunda yaptıkları görüşme sonrası buluştular. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Önder motosikletiyle geldiği olay yerinde elindeki bıçağı Şahin'e saplayarak olay yerinden kaçtı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kanlar içinde yere yığılan Burak Şahin ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Gözaltına alınan cinayet zanlısı Bünyamin Önder, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, lise arkadaşı R.D. nedeniyle konuşmak üzere buluştukları Şahin'i çıkan kavgada bıçakladığını itiraf etti. Pişman olduğunu söyleyen Bünyamin Önder tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih ŞENDİL