Korona cephesinde sevinç ve üzüntü

Ege’de Torbalılı Mehmet Lütfi Aydemir ile Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun ağabeyi Mansur Kurtbeyoğlu Kovid-19’a yenik düştü. Manisa Soma’da ise virüsü alt eden 5 hasta alkışlarla taburcu edildi.

İzmir Torbalı ilçesinde korona virüsü can almaya devam ediyor. Üst üste acı haberlerin geldiği ilçede son olarak sevilen bir isim olan ve uzun yıllar Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çalışan, sağlıkçı Uğur Aydemir'in babası Mehmet Lütfi Aydemir Kovid-19'a yenik düştü. Dün birkaç akrabasının nezaretinde toprağa verilen Aydemir, Torbalı'da şimdiye kadar bilinen üçüncü ölüm vakası oldu.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Uğur Aydemir ise babasının ölümüne rağmen kritik görevi dolayısıyla Torbalı'ya gelemedi. Aydın'da Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun ağabeyi 70 yaşındaki Mansur Kurtbeyoğlu da yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kurtbeyoğlu, 20 gün önce bir cenaze törenine katıldı. Ardından yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvuran Kurtbeyoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda yatan Kurtbeyoğlu, kurtarılamadı. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, sosyal medyadan ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü ifade etti. Manisa Soma'da ise korona virüs tedavisi başarıyla tamamlanan 5 hasta, alkışlarla taburcu edildi. Doktorları, hemşireler ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen 5 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin süreceği belirtildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastanemizde tedavi gören 11 hastamızdan 5'inin hastane süreci tamamlandı. Hastalarımızı bugün alkışladık ama asıl büyük alkışı onların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik ekibi başta olmak üzere tüm sağlık ordumuz hak ediyor" dedi.



Virüsü yendi ama ölümden kaçamadı

Sakarya'da umreden dönen oğlu ve gelininden kaptığı korona virüsünü yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Söğütlü ilçesinde yaşayan Işık, umreden dönen oğlu ve gelininden virüsü kaptı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Resmiye nine, hastalığı yendi. Evine gittikten birkaç gün sonra beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan yaşlı kadın, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

FATİH ŞENDİL/KAZIM YÖRÜKCE/İLKER UYAR