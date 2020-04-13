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Haberler İzmir Öğretmenlerden özel klip

Öğretmenlerden özel klip

Öğretmenlerden özel klip
Giriş Tarihi: 13.4.2020

İzmir'in Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına şarkıyla destek verdi. Okul Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu.

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