Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Gümüşpala Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan isimli çocuk 155 ihbar hattını aradı ve bugün doğum günü olduğunu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de babasının pasta alamadığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta ile Eraslan ailesinin adresine gitti. Ekipler, kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak küçük Ali Aras'a sürpriz yaptı.
Polisten minik Ali’ye doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.