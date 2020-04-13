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Haberler İzmir Polisten minik Ali’ye doğum günü sürprizi

Polisten minik Ali’ye sürprizi

Polisten minik Ali’ye doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Gümüşpala Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan isimli çocuk 155 ihbar hattını aradı ve bugün doğum günü olduğunu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de babasının pasta alamadığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta ile Eraslan ailesinin adresine gitti. Ekipler, kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak küçük Ali Aras'a sürpriz yaptı.

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