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Haberler İzmir Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir hareketlendi

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle hareketlendi

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir hareketlendi

13.04.2020, 13:43

31 il için uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ’de hareketlilik yaşanırken, şehirde kurallara büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günü için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle İzmir'de gözle görülür bir hareketlilik yaşandı.

İşe ve alışverişe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, belirlenen kurallara büyük çoğunlukla uyduğu görüldü. Şehrin normal zamanlarda en kalabalık yerlerinden olan Konak Meydanı ve kordon ise boş kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokak ve caddelerdeki çalışmalarına hız verdi. Temizlik ekipleri, sokak ve caddelerde hummalı bir temizlik çalışması yaparken, kaldırımlar tazyikli suyla temizlendi.



Öte yandan polis ekipleri de, kentin birçok yerinde denetleme noktalarındaki görevlerini sürdürdü. Kordonda da görev yapan ekipler, sahilden geçiş yapan bazı vatandaşlara da korona virüs tedbirlerini hatırlatarak uyarılarda bulundu.

İHA

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