Balık istifi yolculuk

İzmir’de 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde ortaya çıkan görüntüler, yasak sona erince tekrarlandı. Bazı vatandaşlar market ve pazar yerlerine akın ederken, azaltılan seferler nedeniyle toplu taşıma araçlarında da aşırı yoğunluk oluştu.

Türkiye'de korona virüsle mücadelede 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından, yurt genelinde bazı vatandaşlar kendilerinin ve toplumun sağlığını hiçe saydı. Büfe, market ve fırınlara akın eden insanlar, belki de korona virüsle mücadelede en yapılmaması gereken şeyleri yaptı. Yasağın sona ermesinin ardından, yapılan onca uyarıya rağmen yine bazı vatandaşlar benzer hareketlerde bulundu.

YOĞUNLUK OLDU

Korona virüs salgını sonrasında İzmir'deki metro sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00- 00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı. Bu durum, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi'nin metro seferlerini gün içinde 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu gözlendi. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadan bütün koltuklara otururken, bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Belediyenin önlem almasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı. Metroyu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Musa Altunç, "İkinci üçüncü duraktan itibaren çok kalabalık oluyor. Belediyeden halka değer vermesini istiyoruz" dedi.

Yeni Asır ekibinin objektiflerine yansıyan görüntüler "bu kadar da olmaz" dedirtti.

'ÖNLEM ALINSIN'

Bilgisayar tamirciliği yapan ve bu sabah işi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Musa Altunç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp fotoğraf çekti. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Sorumlular gelsin bakalım bu metrolara binebilecekler mi" diye konuştu. Öte yandan, İzmir'de toplu taşımacılık yapan bazı dolmuş ve taksi şoförlerinin de maskesiz direksiyon başına geçmeleri dikkat çekti.





Sefer sayıları azaltılan METRO ve İZBAN'da büyük yığılmalar yaşandı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek "Tasarrufu düşünmenin sırası mı? Sefer sayıları artırılmalı" dedi.

Marketler de doldu taştı

Pazar yerleri dışında marketlere de çok sayıda kişi alışveriş için gitti. Maskesiz olanlar marketlere alınmazken, sebze ve meyveler ise eldivensiz ellettirilmedi. Konak'ta bulunan zincir market işletmecisi Vahdet Sarıkaya (50), "Sabah bu yoğunluğu bekliyorduk. Personelimiz erken saatlerde gelerek çalışmaya başladı. Müşteri ve çalışanlarımızın hijyenine çok önem veriyoruz" diye konuştu. Alışveriş yapmaya gelen, evli ve 2 çocuk annesi Gülden Ördek ise, "Kuralları uygulamak zorundayız. Herkesi düşünmek zorundayız. Bazı eksiklerimiz vardı, onları almaya geldik" dedi.



BAŞKAN SOYER'E TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarının sefer sıklığını azaltması, yoğunluğun artmasına yol açtı. Sosyal mesafeden eser kalmayan metro ve İZBAN'larda yolculuk etmek zorunda kalan vatandaşlar Başkan Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Zabıta ekiplerinin denetimindeki semt pazarlarında sosyal mesafe yalan oldu. Yasak olmasına rağmen hala maske takmayan satıcılar ve vatandaşlar olduğunu görenler isyan etti.



'Can pazarı'

İzmir'de yaşayanlar, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dün sabahtan itibaren alışveriş için market ve pazar yerlerine gitti. Pazar günü yasak nedeniyle açılamayan semt pazarları dün açılınca vatandaşların hücumuna uğradı. Alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gözlendi.

ERCAN AKGÜN / MERT ALPDÜNDAR