İzmir’de hasta sayısı düşüyor

İzmir'de korona virüs vakalarında yoğun bakıma geçişlerde azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sevinç yaratırken, İzmir genelinde de rakamların sevindirici olduğu öğrenildi.

İzmir'deki yoğun bakımlarda bulunan korona tedavisi gören hasta sayısında düşüş olması sevindirdi. İzmir'de en yoğun korona virüs tedavisi yapılan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki boş yatak sayısı artıyor. İlk günlerde 23 yataktan 19'u dolan hastanedeki boş yatak sayısı 12'ye kadar düştü. Ülke genelindeki hasta sayısında düşüş oranı yüzde 3.5 olurken, İzmir'de bu oranın 4.4'lere kadar düşmesi sevinç yarattı. İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, "Tüm sağlık çalışanları ile 7-24 ayaktayız. Ekipman ve malzeme eksiğimiz asla yok. İzmir olarak tüm yurtta olduğu gibi tedavide güçlüyüz" dedi.

3 ÖZEL HASTANEDE VAR

Öte yandan, İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar titizlikle uygulanırken özel hastanelere de yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce İzmir'deki her özel hastanede bir pandemi odası kurulmuş ve korona hastaları bu birimlerde tedavi altına alınmıştı. Ancak son alınan kararla sadece 3 hastanede korona virüs tedavisine yönelik pandemi odası bırakıldı. Bu 3 hastanenin ise, Medikal Park Hastanesi, Kent Hastanesi ve Torbalı Medifama Hastanesi olduğu öğrenildi. Diğer özel hastanelerin ise korona dışındaki normal görevlerine devam etmesi istendi.

FATİH ŞENDİL