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Haberler İzmir ‘Moral ve motivasyon benim en güçlü ilacımdı’

‘Moral ve motivasyon benim en güçlü ilacımdı’

‘Moral ve motivasyon benim en güçlü ilacımdı’
Giriş Tarihi: 14.4.2020

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan 55 yaşındaki avukat Afhan Topel, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Topel, "Tanıyan tanımayan birçok kişi, telefon ve mesajlarla öyle destek oldu ki bu desteğe çok şey borçluyum" dedi. Eşi ile çocuklarının testlerinin negatif çıkmasının en büyük teselli olduğunu söyleyen Topel, "Ailem, akraba, dost ve arkadaşlarımın desteği ilaç gibiydi" dedi.



Öldü sandıkları pide ustası taburcu oldu
İzmir Tire'de, evli ve 3 çocuk babası pide ustası Ramazan Çatal (33) korana virüsünü yendi. Çatal, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Kovid-19 testleri negatif çıkan pide ustası, "26 Mart'tan bu yana hastalıktan çok, insanların hakkımda 'öldü' diye yaydığı asılsız dedikodulara üzüldüm" dedi.

NADİR UYSAL

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