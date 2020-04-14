İzmir'in Balçova ilçesinde, kamyona motosikletle arkadan çarpan trafik polisi Yasin Ö, ağır yaralandı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, İzmir-Çeşme çevreyolunda meydana geldi. Çeşme'den Gaziemir yönüne giden trafik polisi Yasin Ö'nün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada polis memuru Yasin Ö, ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yasin Ö'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Motosikletli polis kamyona çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.