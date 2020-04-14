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Haberler İzmir Motosikletli polis kamyona çarptı

Motosikletli polis kamyona çarptı

Motosikletli polis kamyona çarptı
Giriş Tarihi: 14.4.2020

İzmir'in Balçova ilçesinde, kamyona motosikletle arkadan çarpan trafik polisi Yasin Ö, ağır yaralandı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, İzmir-Çeşme çevreyolunda meydana geldi. Çeşme'den Gaziemir yönüne giden trafik polisi Yasin Ö'nün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada polis memuru Yasin Ö, ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yasin Ö'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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