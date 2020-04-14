Sizde hiç mi vicdan yok!

Lenfoma kanseriyle mücadele eden İzmirli İlayda Hacıoğlu Gürleyen (28), sosyal medyada adına açılan sahte hesap yüzünden zor durumda kaldı. İlayda'nın arkadaşlarına ulaşan dolandırıcılar, hediye dağıtma yalanıyla aldıkları telefon numaralarının sahiplerini kabarık faturalarla baş başa bıraktı.

İzmir Karşıyaka'da yaşayan ve lenfoma kanseriyle mücadele eden İlayda Hacıoğlu Gürleyen (28), dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medyada Gürleyen'in adına açılan sahte hesaptan arkadaşlarına ulaşan dolandırıcılar, hediye çeki dağıtma yalanıyla tele-fon numaralarını alıp, İlayda'nın arkadaşlarını kabarık faturalarla baş başa bıraktı.

NAKİL GEREKİYORDU

Karşıyakalı İlayda Hacıoğlu Gürleyen, Somalı Ali Kaan Gürleyen'le evlendikten 4 ay sonra öksürük ve boyunda şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lenfoma kanseri teşhisi konulan 28 yaşındaki kadın için hemen tedavi süreci başlatıldı. Hastalığının 4. evresinde olduğu tespit edilen İlayda'nın kök hücre nakli olması gerekiyordu. İLAYDA için başlatılan onlarca kampanya ile yüz-lerce kök hücre bağışında bulunuldu. Bulunan uygun donörler kök hücre naklinden son anda vazgeçince ilk şoku yaşayan İlayda, zorlu tedavi sürecinde ikinci büyük şoku da dolandırıcılar yüzünden yaşadı.

DESTEK OLMAK İÇİN

Sosyal medyada İlayda adına sahte hesap açan dolandırıcılar, bu hesap üzerinden İlayda'nın arkadaş-larına ulaşıp hediye çeki kazan-dırma vaadiyle telefon numaralarını istedi. İlayda'nın yaşadığı süreci yakından bilen arkadaş-ları da bu zorlu süreçte ona des-tek olmak için telefon numarala-rını paylaştı. ANCAK gerçek çok farklıydı. Sahte hesap üzerinden telefon numarala-rını paylaşanlar yüklü telefon faturalarıyla karşılaştı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

İlayda'nın arkadaşlarına 200, 300 hatta 600 liralık tele-fon faturaları geldiğini söyle-yen İlayda'nın eşi Kaan Gürle-yen, "Dolandırıcılar eşimin adını kullanarak arkadaşlarına yüklü faturalar gönderdiler. Biz bura-da kanser gibi zor bir hastalıkla mücadele ederken dolandırıcı-ların hedefi olduk. Bu insan-ların hiç mi vicdanı yok? Poli-se gereli şikayetlerde bulunduk ve gereği en kısa sürede yapıla-cak. İlayda'nın arkadaşlarından ve vatandaşlardan ricam bu gibi vaatlerle kendilerine gönderi-len mesajlara itibar etmesinler" diye konuştu.





'Her şeye rağmen bu savası kazanacağım'

Yaşadığı zor süreçten başarıyla çıkacağını söyleyen İlayda Hacıoğlu Gürleyen, adının böyle bir dolandırıcılık olayında kullanılmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Bu hastalığı yenmemde en büyük ilacım moral ancak bu tür olaylar yüzünden üzüntü duyuyorum. Her şeye rağmen mücadelemi sürdüreceğim ve bu hastalığı yeneceğim" dedi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER