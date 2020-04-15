Çınar ve Pınar’dan kampanyaya destek

İzmir Aliağa'da ikamet eden Aylin Kızılay, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 11 yaşındaki Oğlu Çınar ile 5 yaşındaki kızı Pınar'ın kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini belirtti. Bunun üzerine çocukların kampanyaya katkıda bulunmasına yardımcı olmak için Aliağa Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu'nda görevli polisler, adrese gitti. Polislerle görüşen iki kardeş, harçlıklarını kampanyaya bağışladı. Geçtiğimiz 4 ayda eşinin işsiz kaldıktan sonra yeniden çalışmaya başladığını belirten Aylin Kızılay, "Allah yardımcımız oldu. Şimdi biz de ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyoruz. Çocuklar 'kampanyaya dahil olmak istiyoruz' dediklerinde çok hoşuma gitti" dedi. Çınar ve Pınar isimli kardeşler ise kampanyayı televizyonda gördüklerini ve katkı sunmak istediklerini dile getirdi. Öte yandan, kampanyaya yurt genelinde de destekler sürüyor. Manisa'daki STK ve firmalar tarafından 3 milyon TL'den fazla katkı sağlandı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, kampanyaya destek olan firmalara teşekkür belgesi verdi.

CÜNEYT HASÇELİK