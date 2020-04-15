İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 15 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI

15.04.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2165, 2166/6 SOKAKLAR VE CİVARI

15.04.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENLER MAHALLESİ, 2166/12, 2166/13 SOKAKLAR VE CİVARI

15.04.2020 09:00 10:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2140/22, 2165, 2167, 2166/9, 2165/4, 2165/3, 2166/8, 2166/7, 2095 SOKAKLAR VE CİVARI

15.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 1615/9, 2194, 2165/2 SOKAKLAR VE CİVARI

15.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENLER MAHALLESİ, 2179, 2185, 2165/2, 2097 SOKAKLAR VE CİVARI

