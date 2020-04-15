Son dakika.. İzmir'de de tahliyeler başladı. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen mahkumlar otobüslerle çıktı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İzmir'deki cezaevlerinde de gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı.

Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve kanundan faydalananlar, işlemleri sonrası dışarı çıkartıldı.

Tahliye edilenler belediye otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Bu arada polis, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.