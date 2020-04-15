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'de korkunç ölüm! Raylarda yürürken çarptı

İzmir'de korkunç ölüm! Raylarda yürürken İZBAN çarptı

15.04.2020, 09:10

'in Buca ilçesinde, tren raylarında yürüdüğü iddia edilen kimliği belirsiz kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, raylarda yürüdüğü ileri sürülen kişi, İZBAN'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, saat 22.00 sıralarında İnkılap İZBAN durağında meydana geldi. Tepeköy - Aliağa arasında sefer yapan İZBAN, İnkılap durağına yaklaştığı sırada, raylarda yürüyen bir kişiye çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İZBAN'ın çarptığı kişinin öldüğü belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, makinistin ifadesine başvurdu. Makinist ifadesinde, seyir halinde olduğu sırada, bir kişinin birden bire önüne çıktığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın intihar olabileceğini değerlendiriyor.

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