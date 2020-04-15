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Haberler İzmir İZSU şubelerinde e-randevu dönemi başlıyor

şubelerinde e-randevu dönemi başlıyor

İZSU şubelerinde e-randevu dönemi başlıyor

15.04.2020, 10:31

Genel Müdürlüğü şubelerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için Pazartesi’den itibaren saatli randevu sistemine geçiyor. Abone işlemleri için şubelere gitmeden önce internetten ya da 185 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınının yayılma riskini azaltmak için elektronik randevu sistemine geçiyor. Abonelerin hizmet merkezlerinde sıra beklememesi ve sosyal temasın önlenmesi amacıyla oluşturulan yeni sistemde, www.izsu.gov.tr adresi üzerinden e-randevu formu doldurularak randevu alınacak. Randevu, İZSU Genel Müdürlüğünün 185 numaralı çağrı merkezini arayarak da alınabilecek. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildirilecek. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde 'Abone Hizmet Merkezleri'ne gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabilecek. İzmirliler, 20 Nisan Pazartesi günü 30 ilçede hayata geçecek randevu sistemiyle yeni abonelik, isim değiştirme, ilişik kesme, teminat iadesi, yüksek tüketime itiraz, endeks işletmesi, kesilmiş suların yeniden açılması gibi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

GEZİCİ HİZMET SÜRÜYOR
İZSU Genel Müdürlüğünün başlattığı 65 yaş üzerindeki, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli abonelere gezici ekiplerle kapıda işlem yapma uygulaması da sürüyor. 185 Çağrı Merkezi ve http://him.izmir.bel.tr/ adresinden başvuru yapılması halinde abonenin adresine giden ekipler yeni abonelik, isim değişikliği, su açma-kapama gibi işlemlerini de yapabiliyor.

İHA

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