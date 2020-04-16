Bulaş zincirine karşı dedektifler iş başında

Korona virüs salgınının yayılma hızını durduran filyasyon yöntemiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelen açıklamaların ardından İzmir’deki filyasyon merkezine Yeni Asır girdi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Hıfzıssıhha binasındaki merkezde görev alan 800 personel, İzmir’de kayıtlı 3 bin vakanın son 3 günde temas ettiği 51 bin kişiyi tek tek tespit edip sisteme dahil etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsle mücadelede kullanılan filyasyon çalışmasıyla ilgili açıklaması uygulamayla ilgili merak uyandırdı. Yayılma hızını kontrol altına almaya yarayan ve dünyada sadece Türkiye'de uygulanan filyasyon tarama ve tespit çalışmalarını Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil izledi. Bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin kırılması anlamına gelen filyasyon çalışması sayesinde artışın önüne geçiliyor. Filyasyon Merkezi'nde korona virüs tanısı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyasyon ekipleri, hemen tanı konan hastanın son 3 günde temasta olduğu kişileri tek tek tespit ederek bulaş zincirini tespit ediyor. Ardından ekipler, adreslere nokta atışı yaparak ilerliyor.

YAYGIN TARAMA, SIKI TAKİP

Salgının önünü kesmenin en etkili yolu olan bu yöntemi dünyada birçok ülke kullanmıyor. Türkiye'de ise yöntem başarılıyla uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Vaka artış hızının inişe geçmesi mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin ve sonuç alacağımızın işaretidir" sözleri bu uygulamadaki başarı-mızı gözler önüne seriyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yeni tanı konduğunda ekipler, hastanın detaylı hikayesini dinliyor. Son 3 gün içinde kimle ne zaman görüştüğünü ve yakınlarının bilgilerini topluyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş arkadaşları ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişilik ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saatte taramaları tamamlayıp verileri ana merkeze gönderiyor.

İZMİR'DE 3 BİN HASTA VAR

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tüm hastanelerde yapılan tetkiklerde çıkan korona virüslü kişi sayısının 3 bin civarında olduğu ve bu hastaların son 3 günde temas kurduğu 51 bin kişi takip edilerek elde edilen veriler incele-meye alınıyor. Haftanın 7 günü 24 saat faaliyette olan Filyasyon Merkezi ekipleri elde ettiği verilerle ağını genişleterek taramaları sürdürüyor.

Fatih Şendil



Filyasyon nedir?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına geliyor. Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Fatih ŞENDİL