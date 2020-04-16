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Haberler İzmir IZBAN’ın çarptıgı adam kurtarılamadı

IZBAN’ın çarptıgı adam kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 16.4.2020

İzmir'in Buca ilçesinde tren rayları üzerinde yürüdüğü belirlenen bir kişiye İZBAN çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin intihar amaçlı olarak İZBAN'ın önüne atladığı öne sürüldü. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

FATİH ŞEN

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