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'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

16.04.2020, 11:39

'in Urla ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçtan Bizans dönemine ait çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM ekipleri, H.A. isimli şahsa ait aracı yol kontrolünde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet bronz obje, 2 adet bronz aslan heykeli ile 2 adet bronz insan heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta bulunan H.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

İHA

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