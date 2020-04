‘Korona savar’ dedi virüse yakalandı

Aydın Efeler Belediyesi personeli Mithat Keskin, sosyal medya hesabından alkol masasının resmini çekip 'koronanın ilacı korona savar' paylaşımı yaptıktan sonra koronoa virüse yakalandı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyede görev yapan devlet memuru Mithat Keskin, geçtiğimiz 28 Mart'ta sosyal medya hesabındaki profilinde içki masasının resmini çekerek "koronanın ilacı korona savar" şeklinde paylaşım yaptı.

ARKADAŞI DA KARANTİNADA

Keskin'in, alkolün korona virüsten koruduğu şeklindeki iddiasının doğru olmadığı, kendisinin de virüs kapmasıyla ortaya çıktı. Belediye personeli önceki gün çeşitli sağlık şikayetleri ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Korona virüs testi pozitif çıkan Keskin'in tedavisine başlandı. Keskin ile aynı çalışma ortamını paylaşan mesai arkadaşı Yusuf Kalın da ev karantinasına alındı. Aile hekimliği tarafından evde düzenli olarak kontrolü yapılan Kalın, sosyal medya hesabından vatandaşları korona virüs salgınına karşı dikkatli olmaya davet etti. Kalın, "Her ortamda mutlaka maske takın ve diğer tüm önlemleri alın, benim tek hatam işyerinde maske takmamak oldu ve maalesef şu an o hatanın bedelini ödüyorum. Şu an fiziksel sağlığım iyi ama psikolojik olarak çok kötü bir durum. Özellikle de kendi evinde en sevdiklerine zarar verebileceğini düşünmek çok zor. Lütfen dikkatli olun ve sağlıkla kalın" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE