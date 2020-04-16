Parklar ve spor alanları sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençler ve çocuklar için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası, parklar, oyun alanları ve basketbol sahaları bomboş kaldı.

SAHA KAPILARI KİLİTLİ

Çocukların ve gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği bu alanlar, eski renkli görüntülerinin yerini sessizliğe bıraktı. Çocuk parkları ile açık alan spor aletlerinin etrafı bantlarla çevrilirken, basketbol sahalarının da kapıları kilitlendi. Bisiklet, kaykay ve paten gösteri parkurları da aynı yasaktan nasibini aldı. Çocuk sesleriyle yankılanan oyun parklarındaki salıncaklar, kaydıraklar ve tahterevalliler, terkedilmiş görüntüleriyle buruk bir sessizliğe büründü.

ERCAN AKGÜN