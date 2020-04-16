Talihsiz bebek

Elif Ç, enfekte olduğu için korona virüs sebebiyle ölen eşinin cenazesine bile gidemedi. İki kızıyla birlikte hastanede tedavi altında olan hamile Elif Ç.’nin 11 hafta sonra doğacak bebeğine de test yapılacağı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ailenin hayatı, korona virüs salgını nedeni ile mahvoldu. Taksicilik yapan 48 yaşındaki Şevki Ç, virüse yakalanarak 7 gün önce vefat etti, 35 yaşındaki hamile eşi Elif Ç. ile 15 yaşındaki kızları İ.Ç. ve 7 yaşındaki I.Ç.'nin de testleri pozitif çıktı. Elif Ç. kızları ile birlikte salgın nedeni ile ölen eşinin cenazesine bile katılamadı. 29 haftalık hamile olan Elif Ç.'nin yeni doğacak olan çocuğuna da korona virüs testi yapılacağı öğrenildi. Hamile olan Elif Ç, "Şu an tek isteğim bebeğimin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi" dedi.

"BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN"

Tedavileri devam eden anne ve kızları, Şevki Ç.'nin cenazesine bile gidemeyen, Yeni Asır aracılığı ile vatandaşlara seslendi. Anne Elif Ç. "İnsanlar aç kalsın ama sokağa çıkmasın. Biz yandık, siz yanmayın" dedi. Kızlarının büyük bir travma yaşadığını da anlatan talihsiz kadının 11 hafta sonra dünyaya gelecek bebeğine de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi. Hamile olan Elif Ç.'nin ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Elif Ç. "Bizim bu yaşadığımız olay herkese ders olsun. Lütfen kimse bu olayı hafife almasın. Hayalim eşimin mezarına iyileştikten sonra kızlarımla birlikte gitmek. Tek isteğim bebeğimin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi" diyerek uyarılarını yineledi.

Fatih ŞENDİL