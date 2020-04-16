Yolda yürürken fenalaşıp öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71), önceki gece yolda yürüdüğü sırada fenalaştı. Demirçeken'i görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuna Demirçeken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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