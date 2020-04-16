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Haberler İzmir Yolda yürürken fenalaşıp öldü

Yolda yürürken fenalaşıp öldü

Giriş Tarihi: 16.4.2020

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71), önceki gece yolda yürüdüğü sırada fenalaştı. Demirçeken'i görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuna Demirçeken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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