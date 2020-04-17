20 bin lira için cinayet

İzmir Karabağlar’da Ergun Özkurt, aralarındaki 20 bin liralık alacak yüzünden tartıştığı Rıdvan Önder’i bıçaklayarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İzmir Karabağlar'da Rıdvan Önder (30), 20 bin liralık alacak meselesinden çıkan tartışmada Ergun Özkurt tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özkurt, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BOYNUNDAN YARA ALDI

Olay önceki gece saat 01.00 sıralarında Karabağlar 3733 sokakta meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin yaralı olarak Atatürk Eğitim Hastanesi'ne kaldırdığı, boyun ve ensesinden bıçak darbeleri alan Rıdvan Önder, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı Ergün Özkurt ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Diş teknikeri olduğu öğrenilen Ergun Özkurt, 18 bin lira borç aldığı Rıdvan Önder'in üzerine borcuna karşılık kendi aracını devrettiğini söyledi. Ancak Önder'in kendisinden hala ısrarla 20 bin lira daha istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını anlatan Özkurt, bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı Özkurt, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede cezaevine gönderildi.

Fatih ŞENDİL