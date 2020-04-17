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Alkışlar, ’de virüsü yenen gence

Alkışlar, İzmir’de virüsü yenen gence
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Geçtiğimiz hafta korona virüsüne yakalandıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Bolyurt (23), hastalığı yenerek alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Özel bir şirkette makine operatörü olarak çalışan ve 6 gündür tedavi gören Bolyurt, 20 yaşındaki kız kardeşi Melek Boyurt'un da koronadan dolayı aynı hastanede 3 gün tedavi görüp taburcu edildiğini söyledi. Doktor ve hemşirelerin yoğun çabasıyla hastalıktan kurtulduğunu belirten Bolyurt, "Lütfen evde kalın. Doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımızı da düşünün. Onların da evlerine dönmeye hakkı var" dedi.

ERCAN AKGÜN

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