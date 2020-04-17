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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi günlük maske üretimini 60 bine çıkardı

Büyükşehir Belediyesi günlük üretimini 60 bine çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi günlük maske üretimini 60 bine çıkardı

17.04.2020, 15:45

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü üretiminin kapasitesini artırmak için iki yeni makine hizmete aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meslek fabrikasında devam eden maske üretimini artırmak için iki prodijital makine alındı ve böylece günlük maske üretim kapasitesi 60 bine ulaştı.

Maskeler, aile sağlık merkezleri ve sahada çalışan personele dağıtılırken, metro istasyonlarında hizmet veren maskematiklerdeki hijyen paketleri aracılığıyla da vatandaşlara ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirterek "Vatandaşlarımızın hem kendilerini hem de birbirlerini korumak için maske kullanmaları gerekiyor. Bunun önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi aldığımız iki yeni makinayla maske üretimimizi otomatik bir hale getiriyoruz. Günlük üretimimizi çoğaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

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