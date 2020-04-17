İzmir’de yasak günler için ulaşım planlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı için ulaşım planı hazırladı. Yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN hizmet verecek. Cumartesi ve pazar günleri 06.00-10.00, 16.00- 19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte, İZBAN trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak. 'Sağlık Görevlileri İçindir' yazılı tabelanın asılacağı otobüslere ise yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebilecek.



BUCA güzergahı / 06.15- 16.30: İsmail Sivri Bulvarı'ndan Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbest Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim Hastanesi, Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, Yeşilyurt Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek.

GAZİEMİR güzergahı / 07.30-16.30: Gaziemir son durağından 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz, Önder, Akçay, Yeşillik ve Halide Edip Adıvar caddeleri, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Hastanesi, Ordu, Mızraklı ve Polat caddeleri, Yeşilyurt Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa, DEÜ Hastanesi.

GÜZELBAHÇE güzergâhı / 07.20-16.30: Güzelbahçe son durağından 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi İKÇÜ Yeşilyurt Hastanesi, Mızraklı, Ordu ve Saim Çıkrıkçı caddeleri, Bozyaka Hastanesi.

KARŞIYAKA güzergâhı / 07.50-16.30: Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki McDonalds'tan kalkacak, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, Çiğli Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği