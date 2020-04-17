İzmir’in sevilen doktoru vefat etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Doç. Dr. Ercüment Tarcan (65), çalıştığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dün sabah görev yerine giden Tarcan, genel cerrahi servisinde yatan hastalarının muayenelerini tamamlamasının ardından odasına gitti. Odasında fenalaşan Tarcan'a ilk müdahaleyi servisteki arkadaşları yaptı. Acil servise kaldırılan Tarcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Doç. Dr. Tarcan'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. 1986 yılından bu yana İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tarcan, evli ve 1 çocuk babasıydı.

MERT ALPDÜNDAR